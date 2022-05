Recensământ 2022. Se prelungeşte autorecenzarea în România. Când e termenul final Romanii vor putea sa se autorecenzeze pana in data de 27 mai 2022, in cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor, dupa ce perioada a fost prelungita. Președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei, a anunțat, vineri, ca perioada a fost prelungita in urma interesului crescut pentru autorecenzare manifestat de populatie in ultimele zile, peste 400.000 de […] The post Recensamant 2022. Se prelungeste autorecenzarea in Romania. Cand e termenul final appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

