- Vineri, 9 iunie, Parlamentul a aprobat in prima lectura proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2023. Documentul a fost criticat de opoziție, comunica MOLDPRES . La tribuna Parlamentului, prim-ministrul Dorin Recean a menționat ca obiectivul actualei rectificari și celei care va…

- Gafa in plenul Parlamentului. Prim-ministrul Dorin Recean l-a incurcat pe deputatul BCS, Adrian Lebedinschi cu Berlinschi. „Imi cer scuze. Domnul Lebedinschi. Imi pare rau”, a spurs Recean.

- De saptamana viitoare, Republica Moldova va incepe sa achiziționeze gaz mai ieftin. Anunțul a fost facut de prim-ministrul Dorin Recean vineri seara, 26 mai curent, in plenul Parlamentului, scrie realitatea.md.„N-o sa speculez cu cat.

- Deputatul PAS, Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe l-a invitat pe premierul Dorin Recean sa depuna cerere de aderare la Partidul Acțiune și Solidaritate. „Este un susținator al PAS, este prim-ministrul votat de PAS. Comunicam bine, ne ințelegem bine”, a…

- Andi Grosaru, deputat care reprezinta minoritatea italienilor din Romania, și-a anunțat candidatura la alegerile din 2024, de la tribuna Parlamentului. Grosaru este la al doilea mandat in legislativ.

- Anunțul vizitei oficiale a fost facut chiar de premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței de guvern de miercuri.„Maine vom incepe o vizita oficiala in Republica Moldova. Vom avea intalniri bilaterale la nivelul doamnei președinte Maia Sandu, la nivelul omologului domnului Dorin Recean și la nivelul…

- Premierul Nicolae Ciuca a fost primit, joi, la Chisinau, de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Seful Executivului, care efectueaza o vizita oficiala in Republica Moldova, este insotit de ministrul Apararii, Angel Tilvar, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, ministrul…

- Șeful Guvernului de la București, Nicolae Ionel Ciuca, se afla joi, 23 martie, intr-o vizita la Chișinau. In aceste momente premierul Romaniei are o intrevedere, la Președinție, cu președinta R. Moldova, Maia Sandu. Intalnirea se desfașoara cu ușile inchise, potrivit Radiomoldova . In ajunul vizitei…