- REZULTATE… Lotul județului Vaslui s-a intors acasa cu cinci medalii de bronz și o diploma de onoare de la Olimpiada Naționala de Fizica. Medaliile au fost caștigate de elevii Ianis-Cosmin (clasa a VI-a), David Polei (clasa a VII-a), Radu Matei Ursan (clasa a IX-a) și Codrin Vieru (clas a X-a) de la…

- Alexandru Dobre (24 de ani) spunea in urma cu un an, dezamagit ca nu a fost convocat la echipa naționala, ca „Nu mai sunt interesat de naționala Romaniei. Cei de acolo ma fac sa ma simt invizibil”. Acum, dupa ce a prins lotul pentru meciurile din martie, afirma ca declarațiile de la acea vreme i-au…

- In cadrul vizitei in raionul Drochia, prim-ministrul Dorin Recean a revenit in satul de baștina - Mindic, la Gimnaziul din localitate, unde și-a facut studiile. Premierul a discutat cu elevii din clasa a 9-a despre aspirațiile lor, accentuind rolul pe care il au disciplina, educația și lectura in formarea…

- Aeroportul Internațional Chișinau ar putea reveni in gestiunea statului dupa 1 mai. Anunțul a fost facut de catre premierul Dorin Recean. „Aeroportul deja este in proprietatea statului. Noi acum transferam operațiunile aeroportuare sub controlul statului. sint niște proceduri tehnice, acreditari de…

- Cu muzica de fanfara și de cei mai dragi oameni. Astfel a fost intampinata astazi echipa de salvatori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, care a revenit din misiunea internaționala de acordare a sprijinului in salvarea victimelor cutremurelor produse in Turcia. La ceremonie au fost…

- Premierul desemnat, Dorin Recean, intrebat despre vinzarea terenurilor agricole, in timp ce iși prezenta Programul de guvernare, a spus ca: „in funcție de ce vrem sa facem – politica sau agricultura”, transmite bani.md. „Ce vrem sa facem din asta – politica sau productivitate economica? Noi trebuie…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman”, prin Institutul Exilului Romanesc, organizeaza expoziția omagiala intitulata „Dinu C. Giurescu, la implinirea a 96 de ani de la naștere (n. 15 februarie 1927 – d. 24 aprilie 2018)”. Expoziția este disponibila in sala care ii poarta numele, „Acad. Dinu…

- La sfarșitul lunii decembrie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Botoșani erau inregistrați 3.384 șomeri (din care 1.536 femei), rata șomajului fiind de 3,14%.