Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a anuntat, duminica, ca rebeli houthi din Yemen au capturat o nava cargo, la bordul careia se afla 25 de marinari, inclusiv din Romania, detinuta de britanici si operata de japonezi in sudul Marii Rosii, descriind incidentul drept un "act de terorism iranian cu consecinte asupra securitatii…

- Un cetațean roman s-ar afla printre membrii echipajului navei Galaxy Leader, aflata sub pavilion Bahamas, care naviga in Marea Roșie, care a fost capturata de catre milițiile Houthi și dusa langa coasta statului Yemen. MAE Aa activat Celula de Criza Interinstituționala, fiind demarate procedurile standard…

- Mai mulți marinari romani se afla la bordul navei care a fost capturata de rebelii houti in Marea Roșie. Israelul a anunțat ca nava cargo a fost sechestrata de rebeli din Yemen, incidentul fiind catalogat drept „un act de terorism iranian” cu urmari grave.

- Israelul scoate armele grele: IDF pune in funcțiune cel mai avansat sistem de aparare antiracheta al sauIsraelul anunta ca cel mai avansat sistem de aparare antiracheta al sau, Arrow 3, a efectuat prima sa operatiune de interceptare, informeaza Rador Radio Romania.A fost folosit pentru doborarea…

- Rebelii Houthi susținuți de Iran publica ieri un prim videoclip care arata lansari de rachete și drone din Yemen in Israel.Unele dintre proiectile au fost interceptate de sistemele de aparare aeriana și avioanele de lupta israeliene, in timp ce cel puțin unul ar fi aterizat in deșertul iordanian.…

- Forțele de Aparare Israelului declara ca au intarit zona Marii Roșii cu ambarcațiuni cu rachete ale Marinei, in urma mai multor atacuri cu rachete și drone ale houthiilor susținuți de Iran in Yemen.IDF spune ca navele au fost dislocate ieri „in conformitate cu evaluarea situației și ca parte a eforturilor…

- Armata israeliana a subliniat o “amenințare aeriana” in regiunea Marii Roșii, fiind o posibila referire la mișcarea rebela houthi din Yemen, miscare susținuta de Iran, care este cunoscuta pentru utilizarea dronelor, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvant al armatei egiptene a precizat ca o “drona…