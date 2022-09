Stiri pe aceeasi tema

- Rebecca Diaconescu (16 ani) și Aissia Prisecariu (14 ani) vor inota azi in seriile probei de 50m spate ale Campionatului Mondial de juniori de la Lima (Peru). Rebecca Diaconescu și Aissia Prisecariu vor intra in bazin la ora 17:38 (ora Romaniei). Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe platforma…

- David Popovici și ștafeta mixta a Romaniei, Bianca Costea și Vlad Stancu vor concura in aceasta noapte in finalele de la Mondialele de natație pentru juniori de la Lima. Trei curse in care sportivii noștri spera sa ia medalii.UPDATE 1 august, ora 20.00. Ștafeta combinata de 4x100 m liber a Romaniei…

- Stafeta combinata de 4x100 m liber, formata din David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Rebecca Aimee Diaconescu si Bianca-Andreea Costea, s-a calificat, joi, in finala la Campionatul Mondial de inot pentru juniori, la Lima. Cei patru romani au inregistrat timpul 3:31.58, cel mai bun al seriilor. Finala…

- David Popovici s-a calificat, miercuri, in finala probei de 200 m liber la Campionatul Mondial de inot pentru juniori de la Lima. Popovici a obtinut cel mai bun timp din serii, 1:49.40. Celalalt roman care a concurat la 200 m liber, Stefan Cozma, s-a clasat pe locul 17 in serii. La feminin 100 m liber,…

- David Popovici, dublu campion mondial la seniori, s-a calificat marți in finala probei de 200 metri liber masculin, la Campionatele Europene de Juniori de la Otopeni, cu un timp de 1:47:93. Italianul Lorenzo Galossi, caștigatorul primei semifinale, a obținut cel mai bun timp, 1:47.73, potrivit GSP.…

- Reușita remarcabila pentru Robert Glința, la Campionatul Mondial (CM) de natație, de la Budapesta. Numele a doi tineri inotatori din Romania sunt, in aceste zile, mai mult ca oricand, in atenția romanilor amatori de competiții sportive. Dupa performanțele senzaționale obținute, recent, de David Popovici…

- Robert Glința (25 de ani) concureaza astazi, de la ora 20:00, in finala probei de 100 de metri spate la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Cursa nu e transmisa la TV in Romania, dar desfașurarea ei poate fi urmarita live pe GSP.ro. Robert Glința a concurat pe culoarul 1 in a doua semifinala…

- David Popovici, dupa ce a doborat recordul mondial de juniori la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta, s-a calificat in fnala probei de 200 m liber. Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori. Finala este anunțata pentru data de 20 iunie, ora 19.02, ora Romaniei. Romania il are si…