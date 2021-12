Stiri pe aceeasi tema

- PSD iși respecta promisiunea de a schimba radical abordarea in gestionarea pandemiei, anunța social-democrații intr-un comunicat oficial.„PSD considera ca masurile pentru prevenirea celui de-al V-lea val al pandemiei, prezentate miercuri de ministrul Sanatații, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, marcheaza…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca izolarea și carantina vor fi in Romania de zece zile. Precizarea a venit dupa ce Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor (CNSCBT), a fost intrebata daca va fi nevoie de doza booster pentru prelungirea validitații…

- Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, impreuna cu dr. Adriana Pistol, șeful Centrului Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile au susținut astazi, 29 decembrie 2021, o conferința de presa, astazi, pe tema Planului de masuri pentru gestionarea valului cinci al pandemiei…

- Ministrul Sanatații anunța ca izolarea și carantina vor fi in Romania de 10 zile, anunța Mediafax. „O informație care cu siguranța o sa va intereseze: vom rezolva in aceste zile durata izolarii și a carantinei. Va fi și in Romania doar de 10 zile, la fel cum este in marea majoritate a țarilor din…

- Carantina și izolarea vor fi și in Romania de 10 zile. Anunțul Ministrului Sanatații Carantina și izolarea vor fi și in Romania de 10 zile. Anunțul Ministrului Sanatații „O informație care cu siguranța o sa va intereseze: vom rezolva in aceste zile durata izolarii și a carantinei. Va fi și in Romania…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si seful Centrului National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor, medicul Adriana Pistol, prezinta, miercuri, planul de masuri pentru gestionarea valului 5 al pandemiei de COVID-19. Specialistii estimeaza ca acesta va fi generat, in special, de catre varianta…

- Inca 4 cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania, in urma secvențierilor efectuate la Institutul National de Cercetare Dezvoltare “Cantacuzino”. “Este vorba despre sportivul al carui rezultat parțial indica o suspiciune de infectarea cu tulpina Omicron și cei trei…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca, la sedinta de la Palatul Victoria, se va face o analiza rapida a situatiei actuale, dupa confirmarea primelor doua cazuri cu varianta OMICRON a coronavirus. Ministrul precizeaza ca se vor lua masuri pentru a fi incetinita raspandirea noii variante,…