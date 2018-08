Reaşezarea trupelor după tăvăleala din 10 august La o saptamana de la mitingul din 10 august pot fi trase cateva concluzii, chiar inainte de a se fi finalizat anchetele procurorilor militari. De fapt, acestea, pentru partide, nici nu conteaza decat intr-o foarte mica masura. Pot fi gasiti vinovati, de la simplii jandarmi care au crezut ca isi fac datoria, la huliganii care s-au aruncat in lupta de strada din simpla placere. Pot cadea si capete, de la comandantii Jandarmeriei la ministru, secretar de stat sau prefectul capitalei. Partidele au avut planurile lor. Se stia din timp ca vor fi violente. Le anuntau inernautii. Unii o faceau de capul… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma ca ii e foarte greu sa creada ca un procuror poate da curs plangerii penale depuse de liderul PNL Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, calificand demersul drept "o enormitate".SONDAJ CURS - Partidele sustinute de romani, in fiecare regiune…

- Dupa motiune, mai rau ca in proverbul „chepeneag dupa ploaie”. Nimeni nu a invatat nimic. In plin dezastru, cand se profila un esec de proportii, Ludovic Orban, total necenzurat, anunta senin ca la toamna pregateste alta motiune. Logic era sa declare ca pregateste un program de guvernare, ca face un…

- "Pe buna dreptate s-au revoltat magistrații. Adica cum se trezeste un politician, care mai e și infractor, sa se duca la televizor și sa amenințe acolo magistrații dupa ce a convocat un miting mediocru, anti-justitie. E inadmisibil. Nu putem sa lasam statul sa intre intr-o situatie de incertitudine,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a spus, raspunzand unei intrebari legate de o posibila colaborare intre PNL si PMP, ca Traian Basescu, liderul PMP, nu este cel mai bun promoter al acestei idei.”Eu vreau sa ma dumiresc unde e Traian Basescu. La sesizarea mea impotriva acestui guvern, Traian…

- "M-as referi la europarlamentare care va fi un dezastru pentru partidele de dreapta daca nu va fi gasita o solutie politica. Fiecare va incerca sa obtina ceva mai mult decat data trecuta. Europarlamentarele vor fi un test important. (...)Trebuie o mare alianta pe dreapta in care sa intre toate partidele…

- Surse Romania TV sustin ca Serban Nicolae a fost cel care a propus suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a dorit sa vorbeasca despre acest subiect, iar majoritatea liderilor au spus ca nu este cazul in acest moment sa se mearga atat de departe. Social democratii…

- "Am observat aceasta preocupare si am analizat si am ajuns la concluzia, care cred ca va ramane valabila cel putin cateva zile sau saptamani, sa nu comentez in niciun fel nici sesizarea depusa de domnul Orban, nici interpretarile, care de o parte politica s-au facut cu foarta multa isterie. In niciun…

- Ședinta cruciala a liderilor PSD, in scandalul momentului. Sesizarea depusa de Ludovic Orban la Parchet pe numele Vioricai Dancila si al lui Liviu Dragnea arunca in aer politica. Sunt lideri social-democrati care cer chiar suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, despre care spun ca…