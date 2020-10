Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Barcelona a fost invinsa, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Getafe, intr-un meci din etapa a sasea a campionatului Spaniei.Golul a fost marcat de Mata, in minutul 56, din penalti, potrivit news.ro.

- Barcelona a facut primul pas greșit din actualul sezon din LaLiga, catalanii remizând pe propriul teren (1-1) cu Sevilla. Confruntarea a facut parte din runda cu numarul cinci.Luuk De Jong a deschis scorul pentru oaspeți, iar Coutinho a stabilit scorul final înca din minutul 10. S-au…

- FC Barcelona a obtinut a doua sa victorie consecutiva in LaLiga. Gruparea catalana a invins in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia Celta Vigo. Asta inciuda faptului ca a evoluat mai mult de o repriza cu un jucator mai putin pe teren. Barca a deschis scorul prin noua sa vedeta, Ansu Fati (17 ani),…

- Formatia Cadiz a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Athletic Bilbao, intr-un meci din etapa a patra a campionatului Spaniei, in care a avut doi jucatori eliminati, anunța news.ro.Golul a fost marcat de Unai Lopez de la gazde, in minutul 57, in propria poarta.

- Real Madrid a invins, miercuri, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia Valladolid, in etapa a IV-a campionatului spaniol de fotbal LaLiga.Junior Vinicius '65 a adus victoria gazdelor. In alte meciuri, s-au inregistrat urmatoarele rezultate: Huesca - Atletico Madrid, scor 0-0;Villarreal…

- Celta Vigo a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Valencia, in etapa a II-a a campionatului spaniol de fotbal LaLiga.Iago Aspas a marcat golurile gazdelor, in minutele 13 si 57, iar Maximiliano Gomez a inscris pentru Valencia, in minutul 46, potrivit news.ro.…

- Echipa CF Valencia a dispus pe teren propriu, cu scorul de 4-2, de concitadina Levante, in meciul de debut in noua editie a campionatului de fotbal al Spaniei, programat duminica seara. Levante a deschis scorul chiar in primul minut de joc, prin Jose Luis Morales, care a reusit apoi dubla (36), insa…

- Formatia Granada a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Athletic Bilbao, intr-un meci din prima etapa a campionatului Spaniei.Golurile au fost marcate de Herrera '49 si Milla '53.