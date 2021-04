Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona - Sevilla se joaca azi, de la 22:00, in manșa secunda a duelului din semifinalele Cupei Spaniei. In tur, Sevilla s-a impus cu 2-0 și pornește cu prima șansa la calificarea in ultimul act al competiției. Barcelona a invins-o pe Sevilla, acum o saptamana, in campionat, scor 2-0, și spera la…

- Ronald Koeman are o linie de clasament aproape identica, dupa primele 25 de meciuri la Barca, cu a legendarului antrenor olandez Johan Cruyff. Barcelona s-a revanșat fața de Sevilla, pentru eșecul suferit in turul semifinalei Cupei, pe același stadion. A fost tot 2-0, catalanii pastrand speranțe in…

- ​FC Barcelona a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Elche, într-o restanta din etapa I a campionatului spaniol La Liga.Pentru catalani au marcat Messi ('48, '69) și Alba ('73).Dupa acest succes si dupa 24 de etape, Barca revine pe locul…

- FC Barcelona a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Elche, intr-o restanta din etapa I a campionatului spaniol LaLiga. Au marcat: Messi '48, '69, Alba '73. Dupa acest succes si dupa 24 de etape, Barca revine pe locul 3 in clasamentul campionatului spaniol,…

- Valladolid - Real Madrid se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida din cadrul rundei a 24-a din La Liga. Madrilenii cauta a patra victorie consecutiva in campionat și spera sa mai reduca din distanța care ii separa de liderul Atletico Madrid. Real Madrid ocupa poziția a doua in Spania, cu 49 de puncte,…

- Elche - Barcelona se joaca azi, de la 17:15, intr-o partida din cadrul etapei cu numarul 20 din La Liga. Catalanii au nevoie de victorie pentru a reveni pe poziția a treia și pentru a reduce, din nou, distanța fața de Real Madrid și Atletico. Barcelona a pierdut Supercupa Spaniei, 2-3 cu Bilbao, dupa…

- ​Dupa calificarea Barcelonei în finala, gândurile microbiștilor se îndreptau catre un El Clasico în Supercupa Spaniei. Nu a fost însa de acord Athletic Bilbao, formație care a trecut, scor 2-1, de Real Madrid, oferind marea surpriza a zilei din fotbalul european. Raul…