Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a câștigat Supercupa Spaniei pentru a 12-a oara, dupa ce a învins-o pe Athletic Bilbao, scor 2-0. Meciul disputat pe "King Fahd" din Riad (Arabia Saudita) a fost unul intens, iar bascii au ratat un penalty în ultimele minute.Golurile au fost marcate de Modric…

- Athletic Bilbao și Real Madrid se infrunta duminica, de la ora 20:30, in finala SuperCupei Spaniei. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro. Athletic Bilbao - Real Madrid » liveTEXT de la 20:30 Stadion: King Abdullah Sports City (Jeddah)TV: Digi 1, Look+, Telekom 1 Athletic Bilbao - Real Madrid » Echipe probabile…

- Clubul Real Madrid a anuntat, vineri, ca fundasul dreapta Dani Carvajal a fost testat pozitiv cu coronavirus, in Arabia Saudita, unde fomatia joaca Supercupa Spaniei, informeaza News.ro. Carvajal, 30 de ani, va rata astfel finala competitiei, programata duminica, la Riyadh, impotriva formatiei…

- Athletic Bilbao a revenit senzațional, s-a impus cu 2-1 in fața lui Atletico Madrid și va disputa ultimul act al Supercupei Spaniei impotriva lui Real Madrid. Trupa lui Carlo Ancelotti a trecut ieri de marea rivala Barcelona, 3-2, dupa reprizele suplimentare. Real Madrid - Athletic Bilbao, finala Supercupei…

- Echipa Real Madrid s-a calificat in finala Supercupei Spaniei la fotbal, invingand-o cu scorul de 3-2 dupa prelungiri pe marea sa rivala FC Barcelona, miercuri, pe stadionul King Fahd International din Riad (Arabia Saudita), in penultimul act al competitiei, conform Agerpres. Madrilenii au obtinut…

- Barcelona și Real Madrid se intalnesc azi, de la 21:00, in prima semifinala din noul format al Supercupei din Spania. In cealalta semifinala evolueaza Atletico Madrid și Athletic Bilbao. Toate meciurile se disputa in Arabia Saudita. Va fi primul duel dintre cele doua mari rivale din octombrie incoace.…

- Real Madrid a caștigat cel mai așteptat meci din weekendul trecut. "Galacticii" au invins rivala de moarte FC Barcelona in derby-ul etapei a 10-a a campionatului Spaniei. Realul s-a impus cu scorul de 2-1 pe Camp Nou.