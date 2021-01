Ready or Not, Lika Morgan lanseaza o noua piesa Lika Morgan continua sa lanseze piese faine pe care iți vei dori sa dansezi, iar de data aceasta este vorba despre „Ready or Not”, un remake dupa piesa de succes cu același nume a celor de la Fugees. 25 de ani mai tarziu și același vibe demențial! Scurt pe doi, fie ca ești pregatit sau nu, acest track cu siguranța nu iți va permite sa ramai pe canapea. Chiar daca de multe ori ne dorim „sa o luam ușor”, unele melodii au un vibe atat de bun, incat pur și simplu ne incarca de energie. Și ce metoda mai buna de a te bucura de energia dobandita decat prin mișcari vibrante de dans? Notele hipnotice ofera… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

