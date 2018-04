"In plin an de comemorari istorice, aflu cu adanca durere trecerea in nefiinta a unui nume greu cat o intreaga biblioteca: academicianul Dinu C. Giurescu ne-a parasit, dupa o viata aproape la fel de lunga si plina ca cea a Romaniei unite.

Viata istoricilor este deseori discreta, in umbra operei si cercetarilor lor. Insa acest om nu a descoperit istoria asa cum fiecare dintre noi isi gaseste calea in viata, ci a primit-o de la ursitoare, sub privirile unui tata si ale unui bunic care au trait doar prin si pentru doua cuvinte: Istoria romanilor.

Aceasta mostenire a fost pentru el,…