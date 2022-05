Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Curtea de Apel s-ar putea pronunta definitiv in dosarul "Colectiv" Protest impresionant pe treptele Curții de Apel din Bucuresti #Colectiv 30 octombrie 2021. Foto arhiva : Catalin Radu UPDATE: Curtea de Apel Bucuresti a amânat marti, pentru 12 mai, pronuntarea sentintei definitive…

- O noua amanare a deciziei definitive in „dosarul Colectiv”. Curtea de Apel București a amanat vineri, 15 aprilie, pronunțarea sentinței definitive in „dosarul Colectiv” pentru data de 3 mai. Instanța era așteptata sa pronunțe decizia finala in aceasta cauza, dupa ce in 3 martie se anunțase o amanare…

- UPDATE – Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri, pentru 3 mai, pronuntarea sentintei definitive in dosarul ‘Colectiv’, in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in legatura cu tragedia…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus sesizarea instanței de judecata, cu acordul de recunoaștere a vinovației Iulia-Cristina Cabrancea, la data faptei inspector școlar pentru invațamant primar in cadrul Inspectoratului Județean Constanța,…

- nstanța suprema a amanat pentru 28 februarie stabilirea primei decizii in dosarul de mare corupție privind presupuse mite de milioane de euro date de oficiali ai companiei austriece Swietelski fostului ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu și altor oficiali romani, pentru deblocarea unor plați.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Justitie si Casatie a Romaniei nu se vor pronunta azi in dosarul campusului social Henri Coanda, din Constanta Curtea Suprema a amanat pronuntarea pentru data de 18 aprilie 2022 Oricare va fi decizia, aceasta va fi definitiva In dosarul Radu Stefan Mazare, fostul primar…

- Inculpatul a fost trimis in judecata pentru moartea a doua persoane, din cele patru care si au pierdut viata in acest eveniment. Judecata in dosarul celui mai grav accident din istoria Autostrazii Soarelui a inceput la Judecatoria Lehliu Gara cu o amanare Procesul a fost amanat pentru saptamana viitoare,…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat ca nu este îngrijorat de dosarul penal deschis de Parchetul General si a afirmat ca „probabil nu mai are cazuri serioase si a ales sa faca acest circ mediatic”.„Probabil Parchetul General nu mai are cazuri serioase în România…