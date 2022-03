Stiri pe aceeasi tema

Rusia nu va mai accepta plati in euro sau dolari pentru gazele exportate in tarile Uniunii Europene, a anuntat miercuri presedintele Vladimir Putin, in contextul sanctiunilor masive care vizeaza sistemul financiar rus din cauza invaziei militare in Ucraina.

- Vladimir Putin avertizeaza ca sanctiunile Occidentului impotriva Rusiei seamana cu o declaratie de razboi la adresa țarii sale. Vladimir Putin a declarat sambatata, la televiziunea de stat rusa, ca Ucraina ar trebui sa fie „demilitarizata” și sa aiba un statut neutru, iar „operațiunea speciala” de invadare…

- Ministerul de Externe din Rusia anunța ca un avion diplomatic se indreapta spre Washington. Aeronava fusese identificata, cu o ora mai devreme, ca fiind din flota lui Vladimir Putin, pe aplicația live FlightRadar. Zborul avionului Ilyushin-96-300, similar cu avionul lui Vladimir Putin, a fost observat…

- Cu doar cateva ore inaintea celei de-a doua runde de negocieri dintre Ucraina și Rusia, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis un nou mesaj lui Vladimir Putin, in cadrul unui discurs postat pe Facebook, in care s-a adresat poporului ucrainean si intregii lumi. „Du-te acasa!”, a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna recunoașterea, de catre Rusia, a republicilor separatiste Donețk și Lugansk. El a transmis un mesaj pe o rețea de socializare, imediat dupa anunțul lui Vladimir Putin. „Romania condamna recunosterea de catre Rusia a regiunilor Donetsk si Lugansk ca independente.…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca presedintele rus, Vladimir Putin, a luat decizia ca Rusia sa invadeze Ucraina in cateva zile si ca, in acelasi timp, capitala Kiev va fi si ea atacata. Biden a precizat, insa, ca Rusia inca poate alege calea diplomatiei. ”In acest moment, sunt convins ca…

- Uniunea Europeana a solicitat, vineri, consultari cu Rusia in cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) cu privire la restricțiile la export impuse de Moscova asupra produselor din lemn, se arata intr-un material publicat pe site-ul Comisiei Europene, potrivit Antena3. Conform sursei citate, UE…