Stiri pe aceeasi tema

- TikTok a reactionat, joi, dupa ce autoritatile romane au recomandat prudenta in utilizarea aplicatiei si a transmis ca recomandarea pare sa se bazeze pe informatii inexacte. In plus, reprezentantii companiei precizeaza ca nu colecteaza alte date decat cele pe care le aduna si alte aplicatii. ” Datele…

- Politia olandeza anunta luni ca a dispersat o incaierare "uriasa", in care erau implicate "300 de persoane" intr-o sectie de votare, la Amsterdam, in cadrul alegerilor prezidentiale si parlamentare turce, in cursul careia cel putin doua persoane au fost ranite, relateaza AFP. O incaierarea asemanatoare…

- Autoritatile de reglementare europene s-au distantat de decizia elvetiana de a sterge obligatiuni de 17 miliarde de dolari ale Credit Suisse, ca urmare a salvarii bancii, spunand ca mai intai vor revizui in scadere investitiile actionarilor, transmite CNBC.Dominique Laboureix, presedintele Consiliului…

- Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a susținut luni, 13 martie, ca țara sa este mai sigura decat SUA, afirmație facuta pe fondul criticilor privind siguranța din Mexic, dupa rapirea la inceputul acestei luni a patru americani in nordul țarii, in urma careia doi dintre ei au murit, informeaza…

- Reprezentanții misiunii diplomatice au intreprins demersuri, in regim de urgența, pe langa autoritațile locale, inclusiv cu sprijinul Biroului Atașatului de Afaceri Interne, pentru a obține informații cu privire la cetațenia, identitatea și starea de sanatate a persoanelor afectate. Potrivit datelor…