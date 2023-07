Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Prezidentiala a informat vineri ca, la summit, care are loc intr-un moment critic pentru securitatea euroatlantica, in al doilea an de la inceperea agresiunii ruse asupra Ucrainei, liderii aliati vor evalua implementarea deciziilor adoptate la reuniunea de la Madrid din 2022, cand a fost…

- Oficialii suedezi au aplaudat luni decizia Turciei de a aproba candidatura tarii lor la NATO, anunța CNN, citat de news.ro."Acest lucru va consolida atat securitatea Suediei, cat si a NATO in ansamblu. O zi atat buna, cat si istorica", a declarat pe Twitter ministrul suedez al Apararii, Pal Jonson.…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a dat acordul sa sprijine aderarea Suediei la NATO, pe care o blocheaza de peste un an. Anunțul a fost facut de secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg. „Sunt incantat sa anunț ca președintele Erdogan a fost de acord sa transmita protocolul de aderare…

- Președintele SUA, Joe Biden, ar dori s-o convinga pe Ursula von der Leyen, care in prezent este președinta Comisiei Europene, sa accepte funcția de secretar general NATO, in anul 2024. Informația privind intențiile lui Biden este prezentata de presa din Marea Britanie. Conducerea NATO a decis ca mandatul…

- Turcia, Suedia și Finlanda se vor intalni la sfarșitul acestei luni pentru a incerca sa ddiscute despre lucrurile care au intarziat candidatura Suediei la NATO, a declarat duminica secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa ce s-a intalnit cu președintele turc Tayyip Erdogan, scrie Reuters.…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau german, Frank-Walter Steinmeier, care efectueaza pana vineri o vizita de stat in Romania.Presedintele federal a fost primit cu onoruri militare. Din delegatia presedintelui Klaus Iohannis fac parte ministrul de Externe, Bogdan…

- O coloana uriașa de fum a fost vazuta, sambata (29 aprilie) in portul Sevastopol din Crimeea, dupa un presupus atac cu drone asupra orașului. Sevastopol, care se afla in peninsula Crimeea pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina in 2014, a fost supus unor atacuri aeriene repetate de cand Rusia a trimis…

- Ministrul ucrainean al apararii, Olexii Resnikov, a prezentat scuze Turciei pentru ca a comparat pierderile razboiului ucrainean cu victimele cutremurului din Turcia, relateaza DPA, potrivit Agerpres.''Ucrainenii simpatizeaza cu poporul turc'', a scris el pe Twitter luni.