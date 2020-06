Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Moldovei monitorizeaza impactul efectelor crizei Covid-19 asupra performanței financiare și nivelului capitalizarii BNM. Totuși, chiar daca se remarca o reducere a rentabilitații rezervelor valutare, modificarea obligațiunilor monetare ale bancii și diminuarea costurilor de politica…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, a propus Parlamentului un candidat pentru funcția de viceguvernator. Este vorba despre Alexandru Savva, specialist in domeniul pieței financiare, cu o experiența de munca de peste 18 ani.

- Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, susține ca instituția verifica minuțios activitatea lui Adrian Candu din perioada cind a avut loc furtul miliardului. In acea perioada Candu era ministrul Economiei, iar in opinia lui Stoianoglo, Ministerul Economiei a avut un rol foarte activ in perioada cind…

- Procurorul General declara ca omul de afaceri Veaceslav Platon nu a luat activ parte la furtul miliardului, in 2014, insa acțiunile acestuia vor fi oricum investigate de anchetatori. Totodata, Alexandr Stoianoglo spune ca au ramas foarte multe intrebari și fața de fostul premier Vlad Filat, chiar daca…

- CHIȘINAU, 26 mai - Sputnik. Alexandr Stoianoglo afirma ca in ultimii ani investigarea „jafului secolului” a fost ineficienta, iar responsabilii de urmarirea penala nu au dorit sa intre in detalii. „Am constatat ca acele invinuiri care i-au fost inaintate lui Șor i-au fost inaintate și lui Platon.…

- Dosarul privind furtul miliardului ar conține informații care nu au ajuns pana acum in spațiul public, iar unii beneficiari nu ar fi figurat in ancheta, chiar daca ar exista probe impotriva lor.

- In timpul apropiat, in privința lui Ilan Șor va fi inaintata o noua invinuire, in dosarul furtul miliardului, anunța procurorul general, Alexandr Stoianoglo. Potrivit acestuia, Șor a jucat un rol important in crearea organizației criminale care a participat la sustragerea banilor publici și transmiterea…