Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Guța și Roxana au decis sa divorțeze dupa doar un an și trei luni. Cei doi locuiau la Cluj, in casa soției artistului, iar acum acesta este nevoit sa se mute cu chirile in București. Artistul a fost invitat in emisiunea lui Teo Trandafir, unde a vorbit despre dezamagirea pe care actuala soție…

- Natalia Mateuț va fi urmatoarea mamica din showbiz-ul romanesc? Frumoasa prezentatoare TV de la Antena Stars a vorbit despre sarcina la inceputul emisiunii „Showbiz Report”, cand a recunoscut ci s-a simțit cam rau in ultima perioada. Vedeta a marturisit ca le va da de veste fanilor imediat ce vede rezultatul…

- Lavinia Pava se bucura de un real succes in afaceri, deși nu are parte de o asemenea bucurie și in dreptul carierei din cauza contextului actual. Soția lui Ștefan Banica Jr. vine cu un plus consistent la bugetul familiei. Lavinia Parva se bucura de succes in afaceri. Vedeta a inceput sa faca bani Soția…

- Ioana Nastase a depus actele de divorț la Judecatoria Harsova, judetul Constanta, pe data de 2 martie 2021 și nu vrea sa mai formeze un cuplu cu Ilie Nastase, in ciuda declarațiilor facute de acesta, cum ca nu va exista un divorț. Mai mult, soția fostului tenismen face declarații neașteptate despre…

- Gabriela Cristea a avut parte de reale și grave probleme de sanatate in urma cu mai mult timp. Vedeta a recunoscut, la Antena Stars, ca a avut momente in care nu a mai putut vedea, astfel ca a preferat sa iși ia o masura de siguranța decat sa provoace un accident.

- Cristina Șișcanu a reușit sa slabeasca 32 de kilograme dupa ce a devenit mama. Soția lui Madalin Ionescu a dezvaluit care este secretul ei și ce alimente consuma zi de zi. „Prima etapa presupune detox-ul, apoi urmeaza un regim alcatuit din toate grupele de alimente. Am slabit 5 kg in doua saptamani…

- Un barbat din Reșița, aflat sub influența alcoolului, și-a terorizat familia, vineri seara. El a pus mana pe topor și le-a aemnințat pe soția și pe nora lui, femeile sarind pe geam, ca sa scape de acesta. Jandarmii din Reșița au fost nevoiți sa intervina vineri seara in cartierul Țerova din Reșița,…

- Andra și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat imagini cu ceea ce a primit de Ziua Indragostiților. Artista s-a bucurat enorm sa vada ca doua dintre prietenele sale i-au trimis buchete superbe de flori, dar și alte atenții. Vedeta a ținut sa precizeze ca florile nu sunt dn partea…