- A devenit celebra la varsta de doar trei ani datorita piesei Ghița, iar marți, 6 octombrie, Cleopatra Stratan a implinit varsta majoratului. Solista formeaza un cuplu cu artistul Edward Sanda (23 de ani) care a cerut-o in casatorie in noaptea in care a implinit 18 ani. Cererea in casatorie a avut loc…

- Invitata in emisiunea La Maruța, Alina Pușcau (38 de ani), fosta concurenta in show-ul Ferma, a vorbit despre experiența ei din competiție, dar și despre relația ei cu actorii Vin Diesel și Leonardo DiCaprio. Alina Pușcau va juca intr-un film alaturi de Leonardo DiCaprio „Eu l-am cunoscut pe Vin cand…

- Raluca (38 de ani) si Walter Zenga (60 de ani) divorteaza dupa 14 ani de casnicie. Si 17 de cand s-au cunoscut. Antrenorul care a pregatit-o ultima data pe Cagliari a confirmat informatia oferita in ultimele zile de presa. Italianul spune ca ruptura s-a produs cu mai mult timp in urma si ca actele de…

- TVR le-a spus inca o data Mulțumesc celor din linia intai a luptei contra noului coronavirus, așa ca i-a invitat la teatru. Timp de o ora, medici, asistente sau pompieri au ras cu pofta la comedia scrisa și regizata de Ivona Boitan, "Sarmale cu dragoste".

- Actrița Monica Davidescu implinește astazi 48 de ani, iar soțul ei, Aurelian Temișan, a surprins-o ca in fiecare an, cu un mesaj de dragoste. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide cupluri, sunt impreuna de 26 de ani și au o fetița, pe Dora.De cand ne-am cunoscut, suntem impreuna. Este al 26-lea…

- Decizia desparțirii definitive a fost luata de artista, satula de faptul ca soțul sau absenta din ce in ce mai mult de acasa. Anca l-a banuit pe medicul stomatolog de infidelitate. Anca Țurcașiu și-a banuit soțul de infidelitate Numele Ancai Țurcașiu se afla, astazi, pe buzele tuturor, dupa ce a anunțat…

- Alina Chivulescu și Dan Chișu traiesc o iubire ca-n filme. Cei doi se iubesc extrem de mult și asta o dovedește gestul de dragoste și respect facut de actrița pentru soțul sau, in vazul tuturor.