Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentele referitoare la deficitul structural si la deficitul bugetar venite de la Comisia Europeana (CE) timp de trei ani au fost ignorate de guvernul PSD, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Florin Citu, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa publicarea unui raport al CE in care se…

- Romania nu avea cum sa evite procedura de deficit excesiv, lansata de Comisia Europeana, spune ministrul Finanțelor, Florin Cițu. El da vina pe guvernule PSD care, potrivit ministrului au ignorat timp de 3 ani avertismentele venite de la...

- Romania va intra in procedura de deficit excesiv, arata un raport al Comisiei Europene, care sustine ca declansarea este justificata, deoarece tara noastra nu a raspuns prin actiuni eficiente la niciuna dintre recomandarile trimise bianual de Bruxelles.

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat luni seara ca Romania va intra in luna martie in procedura de deficit excesiv, lucru care nu poate fi evitat din cauza cheltuielilor mari cu salariile si pensiile din acest an, stabilite prin legi PSD-iste.

- Romania va intra in procedura de deficit excesiv, acest lucru nu poate fi evitat si cel mai devreme se poate intampla in martie, a declarat, luni seara, ministrul demis al Finantelor, Florin Citu.Citește și: Raed Arafat trage cu TUNUL in Guvernul PNL: a identificat portița lasata spitalelor…

- Cițu: Romania va intra in procedura de deficit excesiv cel mai devreme in luna martie. Cum va gestiona Guvernul cel mai mare deficit din ultimii 9 ani Romania va intra in procedura de deficit excesiv, acest lucru nu poate fi evitat si cel mai devreme se poate intampla in martie, a declarat, luni seara,…

- "20 MILIARDE LEI imprumuturi facute de PSD in trecut TREBUIE platite in primele trei luni din 2020. Bani care au ajuns prin programele PSD DOAR la baronii locali si firmele lor de casa", a scris Florin Citu pe Facebook. Ministrul de Finante a revenit pe reteaua de socializare cu alte…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, vine cu informații de ultima ora, dupa ce Comisia Europeana a estimat creșterea economiei romanești pentru 202Citește și: Catalin Predoiu SPULBERA orice speranța a magistraților privind pensiile speciale: Sunt SOLIDAR cu premierul "Eu nu știu de unde…