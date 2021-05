Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 63 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus un autoturism sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 20 mai 2021, in jurul orei 19.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat pe un barbat de 63 de ani, din Alba Iulia, in […] Citește Barbat…

- La data de 6 mai 2021, in jurul orei 21,15, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 35 de ani, din comuna Radești, in timp ce conducea un tractor, pe raza localitații Meșcreac, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Eveniment Dosar penal pe numele unui barbat din Lița, prins baut la volan mai 5, 2021 10:29 Un barbat de 35 de ani, din Lița, s-a ales cu un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, dupa ce, marți seara, acesta a fost depistat baut in trafic de oamenii legii. In cazul acestuia,…

- O patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea a oprit pentru control pe DJ 209K din localitate, autoturismul condus de un localnic de 33 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, barbatul de 33 de ani a fost testat de politisti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,03 mg/l alcool pur…

- Un barbat din Aiud este cercetat penal dupa ce fost prins in trafic, la volanul unui autoturism, cu alcoolemie de peste 1,00. Cazul a intrat in atenția polițiștilor din Livezile. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 13.45, polițiștii Postului de Poliție Livezile l-au depistat pe un barbat de 47 de…

- Un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control pe DJ 178 B pe raza comunei Satu Mare, autoturismul condus de un localnic. Din verificarile efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie auto. In cauza…

- Doi tineri în vârsta de 19 ani, respectiv 23 de ani au fost prinși luni de polițiștii clujeni conducând în timp ce se aflau sub influența drogurilor. În urma testarilor, a reieșit ca cei doi consumasera substanțe interzise, deși se aflau…

- Un tanar de 28 de ani din județul Alba a fost prins de polițiști in timp ce conducea un autoturism, deși era sub influența substantelor interzise. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, acesta a fost oprit in trafic in data de 6 martie. In jurul orei 19.32, un conducator auto in varsta de…