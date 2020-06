Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca oficierea slujbelor religioase in interiorul bisericilor in prezenta credinciosilor nu va fi posibila mai devreme de 1 iulie, urmand ca decizia sa fie luata in functie de evolutia cazurilor de COVID-19. „Evaluarea si evolutia zilnica…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, la Oradea, ca "in viitorul apropiat" s-ar putea relua slujbele religioase in interiorul lacașelor de cult, cu respectarea unor reguli și cu participarea unui numar limitat de persoane.”Este prevazuta in planul nostru deschiderea bisericilor pentru…

- Patriarhia Romana a transmis, joi, intr-un comunicat semnat de purtatorul de cuvant al instituției, ca se impune revenirea la oficierea slujbelor religioase și in interiorul lacașurilor de cult, fara limita impusa de autoritați, de 16 participanți. Patriarhia da, totodata, asigurari ca vor fi respectate…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca slujbele religioase nu se vor organiza in interiorul bisericilor si a vorbit și despre o alta reglementare in privinta linguritei de impartasanie.Intr-o emisiune la Digi 24, intrebat daca sunt discutii legate de organizarea slujbelor religioase…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca slujbele religioase nu se vor organiza in interiorul bisericilor si a evitat sa precizeze daca se ia in calcul o alta reglementare in privinta linguritei de impartasanie. Intr-o emisiune la Digi 24, intrebat daca sunt discutii legate de organizarea…

- Premierul Ludovic Orban a spus, joi, referitor la posibilitatea redeschiderii bisericilor, odata cu relaxarea restrictiilor, dupa 15 mai, ca cel mai probabil oficierea slujbelor se va face in aer liber, cu respectarea masurile sanitare, respectiv cu necesitatea purtarii mastilor. „Cel mai probabil,…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat pentru Digi24 ca "Biserica Ortodoxa Romana, ca și celelalte culte religioase din Romania/ Europa, (va) face demersuri firești și riguros argumentate pe langa autoritați, pentru a gasi impreuna caile raționale de intoarcere graduala,…

- Guvernul Romaniei, condus de Ludovic Orban, a decis, marți, prin ordonanța militara, ca toate evenimentele religioase savarșite in biserici sa fie suspendate, pentru o perioada temporara neprecizata. Astfel, slujbele sunte permise doar in afara bisericilor și numai daca sunt cel mut 100 de persoane,…