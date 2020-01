Reactia organelor de politie si jandarmerie a fost disproportionata si incoerenta“: Vasile Grigorenco, trimis in judecata pentru ultraj, a fost achitat

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Constanta a decis rejudecarea dosarului in care Robert Iulian Feodor, Vasile Bratu si Virgil Roman Lungu, toti trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au fost condamnati, in prima instanta, la ani grei de inchisoare.Dosarul 55 36 2018 se afla pe…

- Un tanar de 23 de ani, din Babadag, judetul Tulcea, a fost condamnat de magistratii Judecatoriei Constanta la doi ani de inchisoare cu suspendare, pentru comiterea infractiunii de parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei sau a procurorului. Decizia Judecatoriei Constanta nu este definitiva,…

- Florin Dumitrescu, fost expert in cadrul Biroului de Expertize Judiciare de pe langa Tribunalul Constanta, trimis in judecata in dosarul privind cele 19 hectare din zona Carrefour, a fost achitat definitiv. Decizia a fost luata de judecatoarele Eleni Cristina Marcu si Adriana Ispas, de la Curtea de…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta va avea loc un nou termen cel mai probabil ultimul in faza apelului , pentru dezbateri pe fondul cauzei, in dosarul in care Gheorghe Taralunga, profesor universitar doctor, fost decan al Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo;, a fost condamnat…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata, prin rechizitoriul nr. 6722 P 2017, a unui cetatean american banuit de viol, participatie improprie la savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta se vor pronunta azi in dosarul restaurantului Beirut. Amintim ca restaurantul a fost distrus de un incendiu, in data de 5 aprilie 2014. Atunci si au pierdut viata Ioana Nicoleta Cengher, Mihaela Tuca si Nicoleta Vasiliteanu. In ceea ce priveste partea civila,…

- Un fost detinut de la Penitenciarul Poarta Alba ar fi scuipat si ars cu tigara pe fata un gardian din cadrul unitatii de detentie. Totul ar fi avut loc in luna octombrie 2014, in jurul orei 23:50, in interiorul unui club din Constanta. Ajuns in fata judecatorilor, inculpatul a fost achitat de Judecatoria…

- Joi, la Curtea de Apel Constanta a avut loc un nou termen in apelul dosarului in care Danut Capatina, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta SCJU "Sf. Apostol Andrei" Constanta, a fost achitat de Tribunalul Constanta, in prima instanta. Curtea de Apel a fost amanat pentru data de 9…