Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și Marius Elisei au petrecut Paștele impreuna chiar daca au divorțat. Cei doi au dus-o pe fiica lor Isabela intr-o mica vacanța. In urma cu cateva zile, pe 29 aprilie, Oana Roman dezvaluia ca sarbatoarea Invierii o va petrece alaturi de cei dragi. Din planurile ei nu l-a exclus atunci pe…

- Marius Elisei și Oana Roman au ales sa mearga pe drumuri separate, dar asta nu ii va impiedica niciodata atunci cand vine vorba despre imparțirea responsabilitații pe care o au vizavi de fiica lor. Cum a surprins-o fostul partener al fiicei lui Petre Roman pe Iza? Marius Elisei, gest frumos pentru fiica…

- Zilele trecute, Oana Roman a povestit despre intalnirea pe care a avut, dupa mult timp, cu tatal ei, Petre Roman. Vedeta și fiica ei Isabela au petrecut cateva ore in compania bunicului, iar la scurt timp, fosta soție a lui Marius Elisei a și publicat imagini in mediul virttual. Acum, Petre Roman a…

- Oana Roman a facut o dezvaluire inedita in aceasta seara la Antena Stars. Frumoasa vedeta a declarat ca fetița ei, Isabela, nu mai vrea sa doarma deloc singura, dupa ce tatal ei, Marius Elisei, a plecat de acasa. Totodata, fiica lui Petre Roman a spus ca cea mica a fost destul de destabilizata in aceasta…

- Oana Roman (44 de ani) pleaca iar in Egipt, de ziua ei, pe 13 aprilie. Pentru ca fiica ei, Isabela , și-ar dorit neaparat ca, de data aceasta, sa vina și tatal ei, Marius Elisei, cu ele in vacanța, Oana l-a sunat pe fostul soț sa-i propuna sa le insoțeasca. Din pacate, fiica lui Petre […] The post Oana…

- Viața nu a fost mereu roz pentru Oana Roman. Fiica lui Petre Roman a recunoscut ca s-a confruntat cu depresia inca de la varsta de 13 ani. Invitata la podcastul lui Mihai Morar, vedeta, acum in varsta de 44 de ani, și-a deschis sufletul și a povestit despre traumele din copilarie, noteaza click.ro.…

- Oana Roman a vorbit transparent mereu despre familia sa, problemele intampinate de-a lungul timpului, divorțul de tatal copilului ei, Marius Elisei, sau procesul de slabit. Deși fanii ii știu povestea, vedeta a hotarat sa aduca in prim-plan alte detalii dureroase. „Nu am deloc amintiri cu ai mei”, a…

- Oana Roman și Marius Elisei și-au sarbatorit fiica, pe Isabela, care a implinit 7 ani. Cei doi s-au afișat impreuna in acest weekend, la petrecerea Isabelei. Deși au divorțat in urma cu o saptamana, aceștia au lasat la o parte orice urma de orgoliu și au fost alaturi de fiica lor. „Inca e ziua ta iubirea…