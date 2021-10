Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti a reactionat sambata, dupa ce MAE rus a criticat ceremonia desfasurata la un monument dedicat Eroilor Armatei Romane din Primul Razboi Mondial, din Chisinau, si a vorbit despre o ”glorificare a complicilor criminalilor nazisti”.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României regreta organizarea scrutinului în regiunea transnistreana a Republicii Moldova și nu recunoaște legitimitatea alegerilor organizate în Crimeea pentru Duma de Stat a Federației Ruse. „MAE noteaza cu…

