Reactia MAE la scandalul turistilor romani blocati in Mexic: Misiunile diplomatice nu au competente in a modifica deciziile autoritatilor din statele de resedinta

- "In contextul multiplelor semnalari din ultimele zile referitoare la refuzul intrarii pe teritoriul Statelor Unite Mexicane a mai multor cetațeni romani care se deplasau in scop turistic, Ministerul Afacerilor Externe a continuat demersurile diplomatice pe langa autoritațile mexicane.In cursul zilei…

- Autoritatile romane nu contesta dreptul suveran al Statelor Unite Mexicane privind decizia de acordare a dreptului de intrare pe propriul teritoriu, dar este obligatoriu ca aceste decizii sa nu fie arbitrare, ci luate in baza unor evaluari individuale, de la caz la caz si sa nu genereze situatii…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat „cu privire la cei aproximativ 50 de cetațeni romani care se afla in continuare in aeroportul din Cancun”, din data de 30 ianuarie, ca o echipa desemnata de Consulul Onorific al Romaniei la Cancun s-a deplasat la aeroport pentru a-i ajuta cu alimente și apa.…

- Ministerul roman de Externe spune ca autoritațile mexicane au invocat motive de securitate pentru interzicerea accesului, dar ca acestea ar trebui sa fie mai bine fundamentate. PNL, USR PLUS și UDMR și-au imparțit funcțiile de prefect. Liberalii pierd Capitala și Clujul „Uite, am ajuns in Cancun…

- Peste 80 de romani sunt blocați la aceasta ora pe aeroportul din Cancun, din cauza condițiilor de securitate impuse de autoritațile mexicane, relateaza martori oculari. Oamenii susțin ca sunt ținuți captivi de 24 de ore, fara apa și mancare. ”Autoritațile mexicane ne bruscheaza, suntem ținuți inchiși…

- Ministerul Afacerilor Externe a venit cu precizari si semnaleaza ca autoritatile franceze au facut publice noile conditii de control sanitar aplicabile transportatorilor rutieri la intrarea in Franta. Referitor la obligativitatea prezentarii unui test negativ pentru infectia cu nou coronavirus, efectuate…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti isi exprima ingrijorarea cu privire la deciziile nedemocratice și netransparente adoptate de coaliția parlamentara formata din PSRM și Platforma “Pentru Moldova”, care include și Partidul "ȘOR".

- Autoritatile locale au confirmat pentru MAE ca doua dintre cele trei persoane implicate in incidentul mentionat sunt cetateni romani, acestea fiind transportate la o unitate medicala pentru asistenta de specialitate imediat dupa incident. Unul dintre cei doi cetateni romani a fost deja externat, iar…