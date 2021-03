Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii ies la iveala in divorțul momentului care pare ca nu se mai termina, cel dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau. Deși ”s-au jucat” cu toate carțile pe masa, iata ca acum aflam ca artista i-a facut plangere penala la DIICOT tatalui copiilor ei. Cantareața il acuza pe milionar de proxenetism…

- Astazi a avut loc o noua intrevedere in procesul de divorțal Claudiei Patrașcanu și Gabi Badalau. Interpreta a ajuns la Tribunal,insoțita de buna sa prietena Andreea Banica, in calitate de martor. ClaudiaPatrașcanu a facut primele declarații. „Am obosit dar ce sa fac? Mergem inainte. Normal ca am obosit.…

- Gabi Badalau reacționeaza, dupa ce seara trecuta, la Xtra Night Show, s-a descoperit ca Claudia Patrașcanu i-a trimis lui Alex Bodi un mesaj in care ii cere ajutorul in scandalul momentului. Afaceristul se dezice de orice legatura cu fostul soț al Biancai Dragușanu, insa condamna gestul facut de mama…

- Gabi Badalau a decis sa iși sarbatoreasca fiul din nou, de aceaasta data, insa, fara Claudia Patrașcanu. Milionarul și-a luat cei doi fii și i-a dus la munte, unde le-a facut toate poftele, astfel ca pentru ei distracția nu se oprește, indiferent la care parinte ar fi.

- Au decis sa se desparta și au declanșat un adevarat scandal cu divorțul lor, insa acum lucrurile s-au schimbat radical! Reacția fabuloasa a fanilor, dupa ce Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au afișat impreuna la ziua fiului lor! Cei din mediul online spera la o impacare intre artista și fiul de…

- Dupa ce Gabi Badalau a intrat in direct la Xtra Night Show pentru a explica ce se intampla in scandalul momentului, cel dintre el și inca soția sa, Claudia Patrașcanu, cantareața face primele declarații! El a marturisit ca a fost turnat la DIICOT chiar de femeia cu care are doi copii, insa vedeta neaga…

- Scandalul dintre Gabi Badalau și Claudia Patrașanu nu pare sa se termine prea curand! Aflați in plin divorț, cei doi continua sa iși aduca acuzații grave de o parte și de celalta. Controversatul afacerist a susținut in aceasta seara la Xtra Night Show ca artista i-ar fi facut plangeri penale la DIICOT!…

- Dupa ce in cadrul unei emisiuni TV, Claudia Patrașcanu a marturisit ca a cerut custodie exclusiva pentru cei doi baieți și a facut acuzații grave la adresa fostului soț, acum Gabi Badalau iși spune și partea lui de adevar. Afaceristul a avut o reacție publica neașteptata.