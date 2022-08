Stiri pe aceeasi tema

- Manelistul Florin Salam a infirmat, pe pagina de Facebook, ca ar fi murit, dupa ce Pro TV a anunțat ca ar fi decedat la 42 de ani din cauza consumului de droguri. ”Dragilor. Voi fi scurt și la obiect. Nu. Nu am murit. Iar din pacate aceasta informație reprezinta o palma dura asupra credibilitații presei…

- Hollywoodul, muzicienii si liderii australieni o plang pe Olivia Newton-John, care a murit luni la ferma ei din sudul Californiei, la varsta de 73 de ani. Starul din „Grease” si cantareata de top, care a vorbit public despre cancerul ei de san de la primul diagnostic, in 1992, a murit inconjurata…

- Jurnalistul sportiv Andrei Balan a incetat din viața, la doar 47 de ani, dupa o lunga lupta cu o boala nemiloasa. Acesta a lucrat la cele mai importante ziare de sport din Romania, Gazeta Sporturilor, Prosport, iar ultima data scria in Fanatik. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Romania este prima țara din Europa unde se va implementa noua tehnologie americana de reactoare modulare mici. Reacția vine dupa anunțul facut de Casa Alba cu ocazia summitului G7. Guvernul Statelor Unite impreuna cu firma americana NuScale Power…