Cu fața acoperita de masca și parand ca se așteapta la deznodamant, fostul polițist Derek Chauvin a ascultat impasibil in timp ce judecatorul citea verdictul dat de jurați. Chauvin a ascultat fara a schița vreo emoție, indreptandu-și ochii din cand in cand spre judecator. In filmarea din sala de judecata, se poate vedea cum Chauvin privește scurt spre avocatul sau dupa ce verdictul este anunțat și schițeaza scurt un gest de incuviințare din cap in momentul in care judecatorul anunța incheierea procesului. Imediat dupa, fostul polițist gasit vinovat de uciderea lui George Floyd este incatușat.