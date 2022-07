Stiri pe aceeasi tema

- Cine ar fi zis ca, dintre toate formatiile romanesti, tocmai Sepsi Sfantu Gheorghe, invingatoare categoric in turul cu Olimpija Ljubljana (Slovenia), scor 3-1, va „tremura“ cel mai tare pentru calificarea in turul III preliminar al Conference League? Doar ca fotbalul e frumos tocmai pentru ca e imprevizibil.

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in turul trei preliminar al Conference League, dupa ce a trecut la loviturile de departajare, scor 4-2, de Olimpija Ljubljana. Dupa 3-1 in Romania, covasnenii au pierdut cu 2-0 in Slovenia.

- Sepsi Sfantu Gheorghe, FCSB și CS Universitatea Craiova vor incerca joi sa obțina calificarea in turul trei preliminar al Conference League. Partidele celor trei echipe din Romania vor fi transmise in format LiveBLOG pe HotNews.ro.

- Olimpija Ljubljana - Sepsi Sf. Gheorghe, manșa decisiva a turului II preliminar din Conference League, se joaca astazi, de la ora 20:00, televizata pe TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. In tur, reprezentanta Romaniei s-a impus cu 3-1. Daca trece de Olimpija Ljubljana, Sepsi va evolua cu caștigatoarea duelului Rijeka (Croația)…

- Antrenorul echipei Sepsi Sfantu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a prefațat returul cu Olimpija Ljubljana din turul 2 preliminar al Conference League. Tehnicianul italian a declarat, miercuri seara, ca jucatorii sai trebuie sa abordeze de la 0-0, fara sa se gandeasca la avantajul de doua goluri din partida…

- O decizie bizara din partea televiziunilor de sport: joi seara, patru formatii romanesti au evoluat in turul II preliminar din Conference League si doar partida Sepsi – Olimpija Ljubljana (Slovenia) nu s-a transmis in tara! Aceasta situatie ciudata nu i-a afectat insa pe elevii lui Cristiano Bergodi.

- La sediul UEFA de la Nyon, luni, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din turul III preliminar al competiției UEFA Conference League la fotbal. Sepsi OSK Sf.Gheorghe, daca va trece in turul secund de formația slovena Olimpja Ljubljana, va juca impotriva invingatoarei dintre HNK Rijeka (Croația)…

- Tragerea la sorți pentru turul doi preliminar din UEFA Conference League, a avut loc miercuri la Nyon, cu FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi Sfantu Gheorghe aflate in urne. Cele trei echipe și-au aflat adversarele pentru meciurile programate pe 21 și 28