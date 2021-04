Stiri pe aceeasi tema

- Fostul polițist Derek Chauvin, acuzat de uciderea lui George Floyd, a fost condamnat la , marți, dupa ce jurații au deliberat vreme de 10 ore pe parcursul a doua zile. Verdictul vine dupa mai multe saptamani de tensiuni și un proces extrem de complicat.

- Polițiștul american Derek Chauvin este cel care in luna mai a anului ce a trecut l-ar fi cuis pe George Floyd, un barbat de culoare in varsta de 46 de ani. Acum, dupa luni bune de la tragicul eveniment, instanța decide ce pedeaspa va primi barbatul de 45 de ani și de ce fapte se face vinovat.

- ​Procesul uciderii afro-americanului George Floyd se apropie de sfârșit dupa ce luni juriul s-a retras pentru a delibera, verdictul fiind amplu discutat în în Statele Unite pe fondul temerilor ca o posibila achitare ar putea declanșa noi proteste violente.„Trebuie sa…

- Derek Chauvin, polițistul pus sub acuzare pentru uciderea afro-americanului George Floyd, a invocat miercuri al V-lea Amendament al Constituției SUA care îi garanteaza dreptul de a pastra tacerea în timpul procesului sau, relateaza CNN. Vorbind într-un microfon înainte…

- Selecția juriului în procesul pentru uciderea afro-americanului George Floyd s-a încheiat marți la Minneapolis, deschizând calea unei dezbateri de fond în acest caz istoric, potrivit AFP."Avem cincisprezece jurați, paisprezece vor ramâne", a spus judecatorul…

- Orașul Minneapolis va plati 27 de milioane de dolari familiei lui George Floyd, in cadrul unui acord intre parțile implicate in procesul civil, relateaza Reuters, citata de HotNews . Afro-americanul, in varsta de 46 de ani, a murit asfixiat in mai 2020, dupa ce polițistul Derek Chauvin a stat cu genunchiul…

- Mii de persoane au defilat duminica, 7 martie, la Minneapolis, in nordul Statelor Unite, pentru a cere „dreptate”, cu o zi inainte de procesul politistului care l-a ucis pe afro-americanul George Floyd, noteaza agenția France Presse, citata de Agerpres . De teama unor posibile incidente, cladirea in…

- In spatele unui cosciug alb acoperit cu trandafiri rosii, mii de persoane au defilat duminica la Minneapolis, SUA, in nordul Statelor Unite, pentru a cere "dreptate", cu o zi inainte de procesul politistului alb care l-a ucis pe afro-americanul George Floyd, noteaza AFP.