Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii in cazul primarului din Sangeorz Bai, dupa ce au aparut imagini in care acesta și-a dezbarcat fetița și a umilit-o. Fosta soție a edilului a avut o reacție incredibila pe rețelele de socializare, reușind sa surprinda pe toata lumea! Ce a scris femeia?

- In mai multe publicații de prestigiu din SUA au aparut infiormații potrivit carora Trump ar fi spus despre pe soldatii americani ucisi in razboaie ca sunt „ratați” și „fraieri”. Prima informație de acest gen a aparut in publicatia The Atlantic, iar unele detalii au fost coroborate de Associated Press…

- De cind formeaza un cuplu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au devenit și mai iubiți și apreciați de catre fanii lor. Cei doi merg pe la emisiuni și mereu au apariții adorabile. Recent, cei doi au intrat in direct la ProFM Romania și au povestit noi detalii despre frumoasa lor relație. Cleopatra a…

- Karmen Simionescu, mandria de fiica a lui Adi Minune, a organizat o sesiune de intrebari și raspunsuri pe Instagram, iar internauții au bombardat-o cu mesaje. Fanii au vrut sa știe cate tatuaje are, de fapt, artista. Vedeta le-a dat un raspuns neașteptat.

- Karmen Simonescu este o mama-model, care le da clasa multor alte tinere de varsta ei. Și pentru a se menține astfel, fiica lui Adrian Minune apeleaza la metode dintre cele mai...sanatoase, ba chiar sfatuiește pe toata lumea sa procedeze la fel, dezvaluidu-și secretele pentru un trup fara cusur.

- Adrian minune a avut ocazia sa-l intalneasca pe cel care i-a furat inima mezinei familiei Minune de cateva luni bune. Cum a reacționat Adi Minune cand a aflat ca fiica cea mica are iubit. ”M-ai speriat!” Fiica cea mica a manelistului, Adriana Simionescu este in culmea fericirii. Mezina lui Adrian Minune…

- Fiica lui Adrian Minune este o femeie implinita. Are o cariera de succes și o familie pe care ea o considera perfecta. De cand a adus-o pe lume pe fiica ei, viața i s-a schimbat complet. Acum, vede altfel lucrurile și simte ca s-a maturizat prea repede.