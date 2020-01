Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a postat pe Facebook un mesaj extrem de dur la adresa Ministrului de Finanțe in aceasta dimineața. "Nu mai petreceți, mancați, beți și stați prin curent și praf,...

- Primarul general Gabriela Firea precizeaza este nevoie ca premierul Ludovic Orban sa ii aprobe alocarea de fonduri deoarece nu pot fi taiate bugetele pentru diferite programe ale municipalitații, subliniind ca va fi o rectificarea bugetara saptamana viitoare.„Raspunsul a fost total neprofesionist,…

- O eleva a Liceului academic de arte plastice Igor Vieru din capitala ar fi fost supusa presiunilor psihologice, iar alta - violenței fizice de catre profesori și administrație. Acuzațiile vin din partea parintelui unuia dintre copiii ce frecventeaza instituția respectiva și care a sesizat organele de…

- Infrastructura rutiera a judetului Neamt va fi sustinuta de Guvernul Orban, a declarat, luni, presedintele filialei PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc. Reactia parlamentarului vine ca urmare a postarii publicate pe Facebook de presedintele CJ Neamt si al organizatiei PSD, Ionel Arsene,…

- Primaria Bucurestiului anunta ca USR a pierdut procesul intentat G. Firea Primarul Bucurestiului Gabriela Firea. Foto: Arhiva. Primaria Capitalei a anuntat vineri, 6 decembrie, ca USR a pierdut definitiv procesul intentat primarului general, Gabriela Firea. Aceasta fusese chemata în instanta…

- „Onorat de a fi fost parte a guvernarii PSD, una dintre cele mai performante pe care le-a avut Romania vreodata, astazi mi-am prezentat demisia din functia de Secretar de Stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. Multumesc tuturor celor cu care am colaborat pentru…

- Guvernul Orban a trecut de votul Parlamentului in Politic / on 04/11/2019 at 18:28 / Guvernul PNL condus de Ludovic Orban a primit, luni, votul de investitura al Parlamentului. Pentru cabinetul liberal au votat 240 de senatori și deputați ai PNL, USR, UDMR, PMP, ALDE, ai minoritaților și cațiva dintre…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre scandalul izbucnit dupa declarațiile primarului general Gabriela Firea privindu-le spitalul pentru copiii bolnavi de cancer construit de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu din banii adunați din donații. ”Acea postare…