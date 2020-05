Stiri pe aceeasi tema

- Telenovela amoroasa in care au aparut fostul internațional Ciprian Marica și Ana Muntean, nora lui Florin Muntean, fost șef la firma Transgaz, e departe de a se fi terminat. Femeia care și-ar fi inșelat soțul cu fostul fotbalist in 2019, intr-un hotel din Cluj, așa cum ar reieși din imaginile care…

- Ciprian Marica și Ana Muntean au fost filmati chiar de soțul femeii, intr-un hotel din Cluj-Napoca. Intamplarea a avut loc in 2019, dar a fost facuta publica abia acum. Ana Muntean i-a lasat un mesaj iubitei lui Ciprian Marica pe Instagram. Cum a reactionat Ioana Marcu FOTO Potrivit…

- Liviu Alexa a comentat evenimantul la Romania TV. "Este un fapt care se intampla, pe mine ma bucura, mai ales ca ziarist local, ca video-ul de pe YouTube a avut peste un milion de vizualizari. Se dovedeste ca romanii vor presa mondena. Cat priveste legatura celor doi, asta este, au fost prinsi,…

- Fostul atacant al echipei naționale, Ciprian Marica, a fost surprins de soțul unei femei, in timp ce ieșea din camera, doar cu un prosop prins in jurul braului.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 46: Sa ne ia ungurii! Toți v-ați prostituat cu UDMR Site-ul ziardecluj.ro…

- Fostul internațional al nationalei de fotbal, Ciprian Marica, a fost prins in camera unui hotel alaturi de sotia un om de afaceri din Cluj, chiar de catre soțul in femeii. O filmare din august 2019 cu Ciprian Marica și Ana Muntean, soția lui Florin Muntean, surprinși in camera unui hotel din Cluj-Napoca,…

- Ciprian Marica (34 de ani) e in prim-planul presei dupa apariția videoclipului compromițator cu el și Ana Muntean, nimeni alta decat nora lui Florin Muntean, fostul boss de la Transgaz. La scurt timp dupa ce site-ul ziardecluj.ro a publicat clipul respectiv, unul intens dezbatut și care a facut deliciul…

- Retras din activitate, fostul atacant al Naționalei „s-a reprofilat”! Marica „a marcat” la Ana Muntean, nora fostului șef al TransGaz, Florin Muntean, nimeni alta decât fina europarlamentarului PNL Rareș Bogdan. Vârful cu puțin peste 100 de goluri în toata…

- Ciprian Marica, in mijlocul unui scandal amoros! Fotbalistul a fost prins, in fapt, in camera de hotel in care se bucura de momente de pasiune cu iubita...casatorita! Cum a reacționat soțul inșelat, cand i-a prins?