Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul lui Cornel Dinicu a anunțat ca se retrage din dosar. Bogdan Aanei a dezvaluit ca a primit amenințari și s-au facut presiuni asupra sa pentru a nu-l mai apara pe patronul „Fermei dacilor”.

- Bogdan Annei, avocatul lui Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, a anunțat ca renunța la caz, asta dupa ce a primit un val de amenințari atat prin mesaje, cat și prin apeluri telefonice.„Din cauza presiunilor care s-au facut asupra mea și a telefoanelor de amenințare pe care le-am primit. De la diverse…

- "Exista deja dispusa expertiza. Eu nu am solicitat nimic. Vineri am trimis imputernicirea avocațiala catre dosarul de urmarire penala, catre doamna procuror care se ocupa de dosar și de maine incepem procedurile in prima faza cu solicitarea de studiere a dosarului, urmand ca pe viitor sa analizam ce…

- "Exista deja dispusa expertiza. Eu nu am solicitat nimic. Vineri am trimis imputernicirea avocațiala catre dosarul de urmarire penala, catre doamna procuror care se ocupa de dosar și de maine incepem procedurile in prima faza cu solicitarea de studiere a dosarului, urmand ca pe viitor sa analizam ce…

- Cornel Dinicu a fost scos din arest de polițiști și dus in fața magistraților de la Tribunalul Prahova. La scurt timp a ajuns și avocatul acestuia, Iancu Toader, aparatorul gruparilor mafiote, specializat in divorțuri, care, deși de regula este foarte vocal, azi a ales sa fie in silenzio stampa.

- Iancu Toader și-ar fi sfatuit clientul, pe Cornel Dinicu, sa dea vina pentru declanșarea incendiului pe copiii morți. La infațișarea de marți, avocatul a tacut malc in fața camerelor de filmat. Jurnaliștii au vrut sa ințeleaga strategia lui, dar au primit in schimb doar tacere. Avocatul din dosarul…

- Toadei și-ar fi sfatuit clientul sa dea vina pe copiii morți pentru declanșarea incendiului, dar marți a tacut malc in fața camerelor de filmat. Jurnaliștii au vrut sa ințeleaga strategia lui , dar au primit in schimb tacere din partea aparatorului. Avocatul din dosarul Mafiei Gunoaielor, specializat…

- Șeful ANPC, Horia Constantinescu, a recunoscut pe rețelele de socializare ca este prieten de 31 de ani cu patronul Cornel Dinicu, de la „Ferma Dacilor”, mistuita de un incendiu violent a doua zi de Craciun. Horia Constantinescu facea reclama pensiunii cu mesaje catre „idiocrați și hateri”.