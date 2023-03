Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul CEO-ului Euroins Romania, Tanja Blatnik: Euroins Romania este surprinsa de decizia Autoritații de Supraveghere Financiara, care afecteaza milioane de romani. Surpriza vine din faptul ca ASF ignora doua audituri independente, aflate in curs de desfașurare, din partea BERD și a Autoritații Europene…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat, vineri dimineata, ca retrage autorizatia celei mai mari companii de asigurari auto din Romania, Euroins. Compania intra in insolventa, a patra pe piata de asigurari din 2015 incoace. Asta inseamna o noua lovitura pentru proprietarii de autoturisme.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aplicat Euroins, in intervalul februarie 2020 - ianuarie 2023, 26 de sanctiuni, soldate cu amenzi totale de peste 16 milioane de lei, rezultate din 17 actiuni de control. Potrivit unei analize a ASF, societatea a supraestimat veniturile din anul 2021 cu…

- „Compania bulgara este atacata de oficiali ai Autoritații de Reglementare Financiara din Romania de trei ani”, a spus Asen Christov sambata seara la BNT, postul public de televiziune din Sofia. „Euroins se victimizeaza și avanseaza chiar ea o suma, pentru ca știe ca analiza de solvabilitate arata ca…