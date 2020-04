Stiri pe aceeasi tema

- ​Capitanul nationalei de handbal feminin a României si lider al echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a declarat, vineri, pentru News.ro, dupa anuntarea deciziilor drastice ale EHF privind competitiile din acest an, ca ”e o situatie cu dus-întors, adica o decizie ne avantajeaza la…

- Capitanul nationalei de handbal feminin a Romaniei si lider al echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a declarat, vineri, pentru News.ro, dupa anuntarea deciziilor drastice ale EHF privind competitiile din acest an, ca ”e o situatie cu dus-intors, adica o decizie ne avantajeaza la nationala, fiind…

- Componenta echipei nationale de handbal si a formatiei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a anuntat, marti, ca doneaza toate veniturile obtinute din vanzarea tricourilor galbene din colectia personala CN8 catre Crucea Rosie Romana pentru achizitionarea de materiale necesare combaterii virusului COVID-19.…

- •Stangacele din echipa valceana, coșmarul apararii bucureștene Miercuri, 11 martie, de la ora 18.30, in Sala Polivalenta din București, a inceput cel mai așteptat meci de handbal din Romania! In primele 20 de minute de joc au curs golurile, de-o parte și de alta, ulterior campioana Romaniei a avut niște…

- Cristina Neagu a fost desemnata cea mai buna jucatoare a lunii februarie în cupele europene la handbal feminin, în urma voturilor corespondentilor site-ului forului continental (EHF), informeaza Agerpres.Dupa o perioada de aproape un an de indisponibilitate în urma unei accidentari…

- CSM București a anunțat oficial transferul unei alte jucatoare. Capitanul naționalei Franței, Siraba Dembele, a semnat pe doi ani, incepand din vara, cu gruparea din Capitala, asta deși extrema stanga mai avea contract cu Toulon pana la mijlocul anului...

- CSM Bucuresti a invins formatia norvegiana Vipers Kristiansand cu scorul de 25-23 (11-12), sambata, in deplasare, in Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a reusit a doua sa victorie consecutiva in grupa principala, dupa o prima repriza in care a fost condusa la cinci goluri,…

- CSM BUCUREȘTI - METZ 32-27 // Cristina Neagu (31 de ani) și-a doborat ieri propriul record de goluri marcate intr-un meci de Liga Campionilor. Interul stanga a reușit sa puncteze de 14 ori in poarta Metzului! Pana acum, Cristina se putea lauda cu 12 goluri, inscrise in partida cu polonezele de la Vystal…