„Reacţia Colegiului Medicilor, sfidare şi ruşine“ "Membrii familiei spun ca nimeni din spital nu le-a explicat clar ce s-a intamplat in timpul celei de-a doua operatii, cand femeia a fost incendiata pe masa de operatie si a suferit arsuri pe 40- din suprafata corpului: „Incidentul survenit in timpul celei de-a doua operatii nu ne-a fost explicat clar, nu ni s-a prezentat gravitatea situatiei si modul in care s-a petrecut acest accident. Am aflat anumite detalii din presa, in momentul transmi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Informație de ultima ora in cazul pacientei care a murit aseara, la aproape o saptamana dupa ce a luat foc pe masa de operație. Autoritatea Naționala de management al Calitații in sanatate retrage autorizația Spitalului Floreasca.

- Familia femeii care a luat foc pe masa de operație de la Spitalul Floreasca afirma, intr-un comunicat de presa prezentat de catre Digi24, ca nu a fost informata in legatura cu gravitatea incidentului, iar unele detalii le-a aflat din presa.Femeia fusese internata pe 10 dcembrie cu diagnosticul de cancer…

- O minora din Chisinau a ajuns la Institutul Mamei si Copilului, dupa ce a incercat sa se sinucida, chiar in timpul orelor. Incidentul a avut loc la un liceu din Capitala, in urma cu cateva zile.

- O asociatie croata de aparare a animalelor si-a anuntat, miercuri, intentia de a depune plangere impotriva unui fotbalist croat acuzat ca ar fi ucis un pui de gaina cu lovituri de picior in timpul unui meci semi-profesionist, informeaza AFP. Incidentul ar fi survenit duminica, in momentul in care mai…

- O pacienta a suferit arsuri grave, intr-o sala de operație de la Spitalul „Sfanta Maria” din Capitala. dupa ce un dispozitiv medical a luat foc, potrivit digi24.ro.Incidentul a avut loc in timpul unei intervenții care ar fi trebuit sa fie banala. Femeia venise la spital pentru a-si…

- O pacienta care a mers la un spital din București pentru o intervenție de chirurgie plastica a suferit arsuri de gradul I la nivelul feței. Incidentul, care s-a petrecut saptamana trecuta, este investigat intern de catre unitatea medicala. Cazul a fost semnalat la Spitalul ”Sfanta Maria” din București.…

- Incidentul s-a produs luni seara in Taunggyi, in statul Shan (nord-est), in timpul Festivalului luminilor Tazaungdaing, care marcheaza sfarsitul sezonului ploios. In mod obisnuit, mai multe persoane sunt ranite in timpul acestui festival ancorat in traditia budista, care atrage anual zeci de mii…