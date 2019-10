Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a publicat inregistrarile video ale probei interviului in cadrul concursului pentru functia de procuror general. Proba interviului din data de 28 octombrie: Inregistrarea video ale candidaților audiați la data de 29 octombrie:

- Premierul Maia Sandu a solicitat Comisiei de preselectare a candidatilor la functia de procuror general, care deja a ales patru candidati, „sa verifice de urgenta informatia publicata in presa si sa examineze oportunitatea reevaluarii acestei liste in contextul aparitiei unor informatii noi despre integritatea…

- Premierul Maia Sandu a cerut Comisiei pentru preselecția candidaților la funcția de Procuror General sa verifice de urgenta informatia publicata in presa si sa examineze oportunitatea reevaluarii acestei liste.

- Ministerul Justiției anunța ca, in urma examinarii și evaluarii dosarelor depuse pentru concursul la funcția de Procuror General de catre Comisia pentru preselecția candidaților la funcția de procuror general, au fost admiși la concurs 16 din 20 de candidați, care au aplicat

- Prim-ministra Maia Sandu indeamna potențialii candidați la funcția de Procuror General sa se inscrie in concursul lansat de Ministerul Justiției.Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 20 octombrie.

- CHIȘINAU, 1 oct – Sputnik. Ministerul Justiției al Republicii Moldova a inițiat preselecția candidaților la funcția de Procuror General al Republicii Moldova. Moldova va avea un nou Procuror General>>> Concursul se va desfașura conform noilor prevederi ale Legii cu privire…

- (update 10:00) Cu votul membrilor CSP, a fost anunțat concursul pentru suplinirea funcției de procuror general al Republicii Moldova. 10 septembrie 2019 - termenul limita pentru depunerea dosarelor candidaților.(update 09:30) Olesea Stamate a cerut amanarea concursului pentru luna septembrie. „La Minister…