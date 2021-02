Reacția bărbatului care o urmărește pe Simona Trașcă, după ce a văzut-o cu capul bandajat: ”Sunt șocat” Simona Trașca a șocat pe toata lumea in urma cu cateva ore și nu in sensul bun al cuvantului așa cum o facea pana acum, ci in cel mai neașteptat mod, caci și-a facut apariția pe strazile din Capitala cu capul plin de bandaje. Imaginile cu vedeta au fost surprinse de paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, astfel ca au ajuns sa fie publice. Așadar, dupa ce a vazut și el in ce stare se afla blondina, barbatul care o urmarește de mai bine de patru ani a avut și o prima reacție pe acest subiect. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

