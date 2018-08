Reacţia AmCham România la declaraţiile lui Dragnea: Speculaţiile la adresa angajatorilor privaţi sunt nefondate ”De 25 de ani, AmCham Romania reprezinta in dialogul cu autoritatile depotriva companii mari si companii mici, antreprenoriale, care au contribuit la dezvoltarea economiei romanesti prin investitiile cumulate de peste 22 miliarde dolari si prin cele peste 250.000 de locuri de munca create in tara noastra. Sectorul privat, prin eficienta investitiilor si prin valoarea adaugata inclusiv in ce priveste dezvoltarea capitalului uman, a pus Romania pe harta globala a investitiilor si este cel mai important contributor la bugetul de stat, sustinand in acelasi timp cu dedicare, prin activitati caritabile,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

