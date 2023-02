Reprezentanța diplomatica a Ucrainei in Romania a facut precizarile in contextul informațiilor vehiculate in mass-media din Romania cu privire la executarea de catre partea ucraineana a lucrarilor de dragare pe Dunare. Reacția ambasadei Ucrainei la acuzațiile Romaniei cu privire la canalul Bastroe Potrivit ambasadei, toate lucrarile de dragare pe Dunare, desfașurate in prezent de catre partea ucraineana, sunt executate exclusiv in cadrul frontierei de stat a Ucrainei. Aceste lucrari sunt de natura operaționala curenta și vizeaza exclusiv intreținerea caii navigabile, adica asigurarea siguranței…