Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat pe 6 aprilie ca incidentul de la portile misiunii diplomatice ruse poate fi numit „un adevarat atac terorist”. Un autovehicul a intrat in portile ambasadei Rusiei la Bucuresti, miercuri dimineata. Masina a luat foc, iar soferul a murit.

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat pe 6 aprilie ca incidentul de la portile misiunii diplomatice ruse poate fi numit „un adevarat atac terorist”. Un autovehicul a intrat in portile ambasadei Rusiei la Bucuresti, miercuri dimineata. Masina a luat foc, iar soferul a murit.

- Bogdan Draghici este barbatul care si-a dat foc si a intrat cu masina in gardul Ambasadei Rusiei la Bucuresti. Bogdan Draghici s-a urcat, in aceasta dimineata, la volanul masinii inmatriculate pe numele tatalui sau si a condus pana la Ambasada Rusiei la Bucuresti. In momentul in care a ajuns in zona,…

- Un activist civic s-a intins pe jos, legat la maini, in fața Ambasadei Rusiei la București, in semn de protest fața de victimele din orașul ucrainean Bucha. Zeci de manifestanți au venit apoi in fața reprezentanței diplomatice pentru a protesta. Cele cateva zeci de persoane au protestat in fața Ambasadei…

- Ambasada Rusiei in Romania a anunțat pe Facebook ca a anulat conferința ambasadorului Valeri Kuzmin, programata pentru 31 martie, dupa ce evenimentul ar fi fost boicotat de jurnaliști. Aceștia ar fi trebuit sa trimita intrebarile pana la data de 28 martie și copia actului de identitate, pe adresa Ambasadei.…

- Un protest la care participa zeci de refugiați ucraineni are loc, duminica, la sediul Ambasadei Rusiei din Capitala. Cateva sute de persoane s-au strans sa protesteze impotriva invaziei rusesti din Ucraina. Protestul a fost anuntat de Asociatia „21 Decembrie 1989”. Cateva sute de persoane se afla la…

- Un nou cutremur de 4,3 grade s-a produs, luni dimineata, in zona seismica Vrancea, la 150 de kilometri de Bucuresti, dupa ce un alt seism, cu magnitudinea 4,2 a avut loc putin dupa miezul noptii, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Astfel, luni, la ora…