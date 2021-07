Stiri pe aceeasi tema

- Reabilitarea termica a cladirilor crește nivelul de radon, substanța cancerigena care crește riscul de cancer pulmonar, atrag atenția cercetatorii de la Universitatea "Babes-Bolyai" (UBB) din...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a nascut la 13 iunie 1959, la Sibiu, intr-o familie de sași transilvaneni, conform prezentarii de pe site-ul Administratiei Prezidentiale.Klaus Iohannis implineste astazi 62 de ani. Este cel de-al patrulea președinte al Romaniei ales dupa decembrie 1989. Este…

- Un poem in proza cu o atmosfera de basm. Cea mai buna carte in proza a autorului, iși incepe Stelian Țurlea prezentarea in Mediafax. Peter Demeny, nascut in 1972, este scriitor, poet, traducator, publicist, profesor la Facultatea de Litere a Universitații „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și…

- Cercetatori ai Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca au realizat o harta interactiva a ratei de acoperire vaccinale la nivelul localitatilor din Romania. Articolul UBB Cluj a realizat o harta interactiva a vaccinarii anti-COVID-19 pe localitati apare prima data in Someșeanul.ro .

- Harta creata de cercetatorii Universitații “Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca in cadrul proiectului de cercetare Romanian Economic Impact Monitor, afișeaza și scenariile in care se redeschid școlile pe 5 mai 202

- Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale a lansat joi proiectul „Diaspora ortodoxa romana: misiune, provocari, perspective”.Proiectul este desfasurat in parteneriat cu Centrul Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Staniloae” (CDS) Paris și Centrul de Studii Misionare și Nomocanonice al Facultații…