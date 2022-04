Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO ȘTIREA TA| INCENDIU de padure in comuna Intregalde: Pericol de propagare la o cabana VIDEO ȘTIREA TA| INCENDIU de padure in comuna Intregalde: Pericol de propagare la o cabana Un incendiu de vegetație uscata și padure a izbucnit in cursul zilei de marți, 29 martie, in localitatea Intregalde, județul…

- Modernizarea a doua drumuri agricole in comuna Horea: Unda verde din partea APM Alba Modernizarea a doua drumuri agricole in comuna Horea: Unda verde din partea APM Alba Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a dat unda verde pentru modernizarea a doua drumuri de exploatație agricola in comuna…

- Pe Centura Ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin s-a produs, astazi, un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier care, in urma verificarilor efectuate au stabilit ca un barbat de 43 de ani, din localitatea Roșiorii de…

- Podul de pe drumul județean DJ 107, in localitatea Colibi, va fi modernizat: Unda verde din partea APM Alba Podul de pe drumul județean DJ 107, in localitatea Colibi, va fi modernizat: Unda verde din partea APM Alba Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a dat unda verde pentru modernizarea podului…

- Un drum forestier din comuna Intregalde va fi reabilitat pentru asigurarea accesului la unele gospodarii izolate din zona Un drum forestier in lungime de circa 2,6 km, aflat pe raza satului Sfarcea din comuna Intregalde, va fi reabilitat printr-o investiție de peste 500.000 de lei. Proiectul urmarește,…

- Modernizarea drumului comunal DC41, din Berghin: A primit unda verde din partea APM Alba Modernizarea drumului comunal DC41, din Berghin: A primit unda verde din partea APM Alba Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a dat unda verde pentru modernizarea drumului comunal DC 41 Henig, km 4+848m…

- Drumul județean care face legatura intre comuna Malini și județul Neamț, spre localitatea Borca, va fi modernizat printr-un proiect finanțat din Programul Național de Dezvoltare Locala. Lucrarile vor incepe dupa ce președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat, ...