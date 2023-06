Dupa o pauza de 2 ani, clubul RC Șoimii Turda a organizat sambata 17 iunie, pe Stadionul Municipal din Turda, ultima etapa din returul Campionatului Regional de Mini-Rugby la categoria U14, rugby in 7. Echipele participante la acest turneu au fost: CSM Sibiu, Leii Campia Turzii, Șoimii Campia Turzii și echipa gazda RC Șoimii Turda. [...] Articolul RC Șoimii Turda a organizat in weekend ultima etapa din returul Campionatului Regional de Mini-Rugby, la categoria U14 rugby in 7! apare prima data in TurdaNews .