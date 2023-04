Stiri pe aceeasi tema

- SUCCES… Etapa a 24-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin a fost cum nu se poate mai favorabila echipei CSM Vaslui. Baieții pregatiți de Bogdan Pralea și Sebastian Hagiu au trecut sambata, cu scorul 29-27 (16-14), de Politehnica Timișoara, in vreme ce CSU Suceava a pierdut cu Turda (28-29), iar CSM…

- START… RC Barlad se pregatește sa debuteze in noul sezon al Ligii Naționale de rugby. Meciul de debut se va desfașura pe stadionul “Rulmentul” din Barlad, sambata, 8 aprilie, de la ora 13:00, impotriva celor de la RC Gura Humorului. In prima etapa, disputata saptamana trecuta, Barladul nu a jucat, meciul…

- Polițiștii au intrat pe fir dupa ce baiatul a ajuns la școala și a povestit ce i s-a intamplat. Șoferița, aflata la volanul unui Audi Q3, a forțat culoarea roșie a semaforului. Accidentul rutier s-a petrecut in centrul municipiului Suceava, joi dimineața, 30 martie 2023, pe trecere de pietoni. Cu toate…

- SUPRINȘI… Patru amfibii din dotarea Armatei Romane, vazute la ceas de seara prin Barlad, i-au pus pe ganduri pe localnici, mai ales pe fondul conflictului militar de la granița cu Ucraina. Acestea au fost zarite ieri, 11 marti, pe strada Vasile Parvan. Erau insoțite de mai multe echipaje de Poliție,…

- A.M.F., o tanara in varsta de 23 de ani, din localitatea Granicești, județul Suceava, și-a gasit sfarșitul in data de 25 mai 2022, la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Sf. Spiridon” din Iași, dupa ce a trecut printr-o banala operație de micșorare a stomacului Deși a trecut aproape un an de la aceasta…

- PREGATIRI… Juniorii Under 19 de la LPS Vaslui și-au incheiat, la finalul saptamanii trecute, stagiul de pregatire de la Poiana Stampei, județul Suceava. Dupa șapte zile in care ședințele de antrenament au alternat cu meciurile amicale, doua la numar, fotbaliștii antrenați de Gabriel Pana au revenit…

- ECHILIBRAT… CSM Vaslui a incheiat la egalitate, 30-30, duelul cu CSU Suceava, din etapa a 18-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Aceasta remiza nu o ajuta prea mult pe CSM, care ramane pe loc de baraj, cu doar 17 puncte acumulate in 18 partide. Pentru baieții lui Bogdan Pralea urmeaza o deplasare…

- EVENIMENT SPORTIV… In perioada 3-5 februarie a.c., Barladul a avut privilegiul sa fie in atentia Taekwon-do-ului din Romania. Pentru prima data la Barlad, Federatia Romana de Taekwon-do ITF, in parteneriat cu Asociatia Clubul Sportiv „Kwon Barlad”, a organizat Stagiul National Regional de Perfectionare…