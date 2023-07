Stiri pe aceeasi tema

- Pe Marius Damian il cunoaște o țara intreaga, insa puțini știu cum arata familia co-prezentatorului din America Express. Actorul se afla in vacanța in Croația impreuna cu soția și cei trei copii.

- Luna aceasta, buzoianca Irina Fodor s-a intors in țara, dupa doua luni petrecute departe de casa, unde a filmat pentru „America Express”. Razvan Fodor, soțul prezentatoarei TV, a primit-o cu brațele deschise și a dezvaluit ce planuri de vacanța au pentru aceasta vara. „E pe repede inainte și treaba…

- In urma cu doua zile, Irina Fodor s-a intors in Romania, dupa doua luni petrecute departe de casa, unde a filmat pentru America Express. Acum, Razvan Fodor, soțul prezentatoarei TV a dezvaluit ce planuri de vacanța au pentru aceasta vara.„E pe repede inainte și treaba asta cu vacanța, pentru ca am pierdut…

- Irina Fodor s-a intors ieri din America Express, iar Razvan Fodor este foarte fericit ca soția lui este din nou acasa. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, actorul a explicat unde va merge in vacanța, dupa intoarcerea partenerei sale in țara. Iata ce declarații a facut soțul prezentatoarei…

- Larisa Iordache este una dintre cele mai cunoscute gimnaste. La cei 27 de ai sai, tanara este fara dar și poate una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Fosta concurenta de la America Express a ajuns din nou in centrul atenției. De data aceasta, tanara a postat mai multe fotografii de la piscina…

- Aflat in vacanța in Croația, fostul mare portar olandez Edwin van der Sar (52 de ani) a fost internat de urgența, cu hemoragie cerebrala, intr-un spital din Croația, unde se afla in vacanța. E la terapie intensiva, starea sa e stabila, iar primele 24 de ore fiind cruciale. O veste tulburatoare. In…

- Soția romanca a patronului Ferrari, Romina Gingașu, a cunoscut prin intermediul soțului ei, Piero Ferrari (77 de ani), o mulțime de celebritați, actori, actrițe, cantarețe, dar și sportivi. Printre fotbaliștii pe care i-a intalnit fața in fața se numara și Zlatan Ibrahimovic, care și-a anunțat ieri…

- Irina Fodor a vorbit despre concurenții de la America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6. Invitata in platoul Observator, prezentatoarea TV a spus cateva ceva despre fiecare concurent in parte. Iata ce declarații a facut soția lui Razvan Fodor!