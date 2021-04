Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia 5G urmeaza a fi reglementata de Guvernul Romaniei Un proiect de lege este pregatit pentru a permite folosirea tehnologiei mentionate pe teritoriul tarii Amenzile pentru nerespectarea normelor urca si la 50 milioane de leiUn proiect este in lucru pe masa ministrilor din tara, privind stabilirea…

- Nationala Romaniei a obtinut o victorie dramatica in fata Portugaliei, cu scorul de 28-27 (9-17), sambata, la Lisabona, intr-un meci din Rugby European Championship 2021. „Stejarii” s-au impus datorita unui eseu si unei transformari reusite la ultima faza a jocului, cand gazdele conduceau. In primul…

- Romania are nevoie de experti in accesarea si evaluarea datelor, o noua profesie pe piata muncii care are nevoie de reglementare, iar autoritatile vor stabili standardele profesionale corespunzatoare noii ocupatii, a scris luni ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe pagina sa de…

- Aproape doua treimi (62%) dintre romani au auzit de 5G, insa mai bine de jumatate (55%) nu știu ca nivelul radiațiior electromagnetice din Romania este masurat permanent de mai bine de zece ani, arata un studiu realizat de Metro Media Transilvania pentru ANCOM, autoritatea naționala responsabila de…

- Xiaomi a anunțat lansarea globala a Mi 11, cel mai nou flagship din seria Mi, care va fi disponibil in curand și pe piața din Romania. Fiind un smartphone din gama premium, Mi 11 aduce o serie de imbunatațiri fața de predecesorul sau, printre care includerea procesorului Qualcomm Snapdragon 888, camera…

- Senatoarea Aur Diana Șoșoaca a ajuns vineri la Matei Balș, insa nu a putut intra in unitatea medicala din cauza jandarmilor care i-au interzis accesul. Senatoarea a adus acuze Guvernului și nu a plecat pana cand nu a discutat cu reprezentanții Poliției Capitalei. „Nu plecam de aici. Va rog sa chemați…

- Este posibil sa nu fie nevoie sa cumperi un Galaxy Z Fold sau Z Flip pentru a avea parte de unul dintre afișajele pliabile Samsung. Potrivit Ars Technica, publicația din industria coreeana ETNews susține ca Samsung este gata sa ofere tehnologia sa de ecran pliabil și catre alte companii. Se pare ca…

- Primele zvonuri despre urmatorul Galaxy Watch dezvaluie faptul ca Samsung ar putea include un senzor optic pentru monitorizarea diabetului. Potrivit ETNews din Coreea, Samsung ar putea adauga o funcție de monitorizare a glicemiei la Galaxy Watch 4 sau Galaxy Watch Active 3. Noile caracteristici ale…