Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a explicat, luni, ca reducerea cu 2 miliarde de euro a sumei alocata Romaniei pentru PNRR vine in urma ajustarii, avand in vedere ca Romania a inregistrat o crestere mult mai rapida decat s-a estimat in Planul National de Redresare si Rezilienta, informeaza Agerpres .…

- Traim vremuri extrem de învolburate, dificile, sub povara unei suite de șocuri care au ravașit economii, dezvoltate și mai puțin dezvoltate, peste tot în lume. Am în vedere pandemia; șocul prețurilor la energie care a readus în minte stagflația de acum câteva decenii și…

- Vin rușii sau virușii? Este intrebarea care, mai in gluma, mai in serios, face valva pe rețelele de socializare, acolo unde lumea se intreaba de ce trebuie sa se teama mai tare, de un razboi sau de coronavirus? In plina dilema naționala și cu Romania omisa de la masa negocierilor privind un posibil…

- Fonduri in valoare de 1,9 miliarde de euro vor intra, azi, in contul statului roman, acestea reprezentand prefinantarea din imprumutul acordat Romaniei, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dupa ce au fost atinse tintele si jaloanele din trimestrul IV 2021, informeaza Ministerul Investitiilor…

- De altfel, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a anuntat miercuri ca fonduri in valoare de 1,9 miliarde de euro vor intra, joi, in contul statului roman, acestea reprezentand prefinantarea din imprumutul acordat Romaniei, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dupa…

- Fonduri in valoare de 1,9 miliarde de euro vor intra, joi, in contul statului roman, acestea reprezentand prefinantarea din imprumutul acordat Romaniei, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dupa ce au fost atinse tintele si jaloanele din trimestrul IV 2021, informeaza Ministerul Investitiilor…

- Activitatea investitionala se intensifica la Bursa de Valori Bucuresti, lichiditatea creste cu 20% in primele 11 luni, iar tranzactiile totale depasesc 3,5 miliarde de euro. Investitorii si-au intensificat in acest an activitatea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) intr-un context ambivalent care a evidentiat…

- "Astazi dimineața a fost semnat și acordul de împrumut pentru România, ne mai vin 1,95 de miliarde de euro din partea de imprumut din PNRR, 13% din cei 14,9 de miliarde de euro pentru componenta de imprumuturi, bani care vor veni în câteva zile.", a declarat vineri…